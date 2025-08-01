Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму в этом году побывали 3,74 млн туристов
Новости Республики
В Крыму в этом году побывали 3,74 млн туристов

В Крыму в этом году побывали 3,74 млн туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:09 01.08.2025

Более 3,74 млн туристов посетило Крым в январе – июле текущего года. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале.

Только за два летних месяца в республике отдохнуло около 2,2 млн человек, что на 12 % превышает прошлогодний показатель. «Самым популярным местом, как и прежде, стал Южный берег Крыма, который принял 48 % общего турпотока. 26 % отдыхающих выбрали западный берег, 14 % – восточное побережье. Средний уровень загрузки объектов размещения в июне – июле составил 67 %, что на 9 % выше уровня прошлого года. Наибольшая загрузка отмечена в объектах размещения города Саки – 77 %. Объекты в Евпатории и Ялте в среднем были загружены на 74 % и 73 % соответственно, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Министерство курортов и туризма Республики Крым проводит ежегодный опрос для выявления уровня удовлетворенности отдыхом, интереса к экскурсиям, определения популярности курортных регионов и так далее. В рамках республиканской программы «Гостеприимный Крым» туристы могут оставить свой отзыв. Заполнить анкету гостя можно здесь.

Узнайте больше:  28 июля – День Улиты и Кирика. В полях можно встретиться с призраками

В офлайн-формате заполнение анкеты проводят сотрудники Туристско-информационного центра на ж/д вокзале. Также анкетирование проводится силами администраций муниципалитетов и объектов размещения – отелей и санаториев. По итогам опроса будет сформирован «Портрет туриста 2025».

источник:Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x