В Крыму в этом году побывали 3,74 млн туристов

Только за два летних месяца в республике отдохнуло около 2,2 млн человек, что на 12 % превышает прошлогодний показатель. «Самым популярным местом, как и прежде, стал Южный берег Крыма, который принял 48 % общего турпотока. 26 % отдыхающих выбрали западный берег, 14 % – восточное побережье. Средний уровень загрузки объектов размещения в июне – июле составил 67 %, что на 9 % выше уровня прошлого года. Наибольшая загрузка отмечена в объектах размещения города Саки – 77 %. Объекты в Евпатории и Ялте в среднем были загружены на 74 % и 73 % соответственно, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Министерство курортов и туризма Республики Крым проводит ежегодный опрос для выявления уровня удовлетворенности отдыхом, интереса к экскурсиям, определения популярности курортных регионов и так далее. В рамках республиканской программы «Гостеприимный Крым» туристы могут оставить свой отзыв. Заполнить анкету гостя можно здесь.

В офлайн-формате заполнение анкеты проводят сотрудники Туристско-информационного центра на ж/д вокзале. Также анкетирование проводится силами администраций муниципалитетов и объектов размещения – отелей и санаториев. По итогам опроса будет сформирован «Портрет туриста 2025».

источник:Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым