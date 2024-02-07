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В у в этом году установят три сотни новых остановочных павильонов
Фото: Крымавтодор

В Крыму в этом году установят три сотни новых остановочных павильонов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:07 07.02.2024

Предприятие «Крымавтодор» продолжает выполнять работы по установке новых остановочных павильонов. По информации республиканского министерства транспорта, в текущем году в Крыму планируется установить порядка 300 новых павильонов. Благоприятные погодные условия сопутствуют этим работам.

На прошлой неделе новые остановочные автопавильоны были установлены на автодороге  «Объезд пгт. Советский» (км 1+550), от с. Амурское до автодороги «граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта» (км 1+005 слева, 1+060 справа) и на автодороге Колоски — Ромашкино (км 3-4), — сообщили в минтрансе РК.

Отметим, что в прошлом году ГУП РК «Крымавтодор» было установлено 316 автопавильонов, отремонтировано около 47 тыс. кв. метров тротуаров и около 326 тыс. кв. метров дорожного покрытия, проведена санитарная очистка около 150 км прохода, установлено 39 светофоров, установлено или дублировано дорожных знаков на 33 дорожных объектах.

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