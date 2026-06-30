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Новости Республики

В Крыму в июле запустят три новых автобусных маршрута

Опубликовал: news-parser в Транспорт Крыма 17:49 30.06.2026

С 1 июля «Крымтроллейбус» начнет обслуживать три новых автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия:

Речь идет о маршрутах № 318-16 «Красногорское — Симферополь»; № 568-23 «Живописное — Симферополь»; № 282-13 «Долиновка — Симферополь».

Кроме того, с 1 июля временно конечной остановкой в Симферополе станет «Марьино» для маршрутов: № 320-23 «Краснолесье — Симферополь»; № 386-23 «Перевальное — Симферополь»; № 347-23 «Мраморное — Симферополь»; № 503-08 «Лозовое — Симферополь».

Расписание может корректироваться с учетом дорожной обстановки и пассажиропотока в период временной эксплуатации маршрутов, — добавили на предприятии.

Ранее сообщалось, что в Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой.

Узнайте больше:  На участке Бахчисарай – Симферополь остановлено движение электричек

источник: РИА Новости Крым

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