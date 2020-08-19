В Крыму в этом году хотят отремонтировать свыше 200 км дорог, не считая Симферополя

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Крыму на 70 объектах будет отремонтировано 203 км дорожного полотна.

Мы ремонтируем 203 км: 14 дорог межмуниципального и регионального значения, 21 дорога в Симферополе и 35 — по Симферопольскому району, — рассказал «Интерфаксу» министр транспорта РК Сергей Карпов.

По его словам, все контракты заключены, подрядчики усиливают работы по всем направлениям. Ранее на всех уровнях звучала критика, связанная с недостаточными темпами ремонта дорог в Республике, но министр настроен оптимистично:

Мы выровняемся абсолютно точно. В августе и сентябре будут существенно расти показатели как по кассовому плану, так и по сдаче работ. Если брать по показателям освоения кассы, процентов 60-70 в сентябре уже будет. Полностью работы закончатся в ноябре. Мы оставляем на ноябрь небольшой объем. Например, есть объекты в Керчи, Ялте, Алуште, которые завязаны на сезонность, то есть активно используются отдыхающими. В целом на любой объект уходит не больше месяца. Сомнений в том, что полный объем работ по БКАД и допфинансированию, которое выделено на Республику, будет выполнен — нет.

Нехватки денег нет. Напротив, даже есть дополнительное финансирование — 6,85 млрд. рублей, которые были выделены Правительством РФ с учетом низкой нормативности дорог в Симферополе.

Это 132 объекта, вместе с разработкой проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы проводятся на 63 объектах — это порядка 220 км. То есть к концу года в общей сложности мы получим более 400 км отремонтированных дорог. Это позволит повысить уровень нормативного состояния дорог регионального значения на 2,6 п.п., по симферопольской агломерации — на 6,9 п.п. Текущее состояние, до входа в нацпроект, оценивалось в 21% по всей республике. Но нужно учитывать, что 2% в год — это естественный износ дорог, — рассказал Карпов.

По его информации, до 2024 года в Крыму должны привести в нормативное состояние 54% дорог межмуниципальной и региональной сети и до 80% довести нормативное состояние в Симферополе и Симферопольском районе.