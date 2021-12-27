В Крыму в этом году побывало девять миллионов туристов

В Крыму за 11 месяцев насчитали 9 миллионов туристов. Об этом в интервью ТАСС рассказал Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, задача крымского правительства – обеспечить доступный и качественный отдых в Республике.

В 2019 в Крым приехали 7 миллионов 400 тысяч отдыхающих. В 2020-м из-за «ковида» цифра упала до 6 миллионов 300 тысяч человек. Зато в этом году по итогам 11 месяцев уже было 9 миллионов. У нас своя система, методика подсчета – может, она недостаточно точна, но плюс-минус так. Внутренний туризм расцвел, грех жаловаться… Причем нам Президент поставил задачу к 2025 году выйти на цифру 10 миллионов человек. Однако дело не только в количестве отдыхающих, но и в том, чтобы обеспечить доступный и качественный отдых, — отметил Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов рассказал, что на данный момент коечный фонд в санаториях Республики составляет порядка 155 тысяч мест. Вводятся новые объекты: в этом году открыли шесть гостиниц на 283 номера. При этом перед крымскими органами власти стоит еще одна важная задача – легализация деятельности средств размещения, где коечный фонд сдается в аренду для туристов.

В частном секторе у нас около 9 тысяч домовладений, которые перепрофилированы под мини-отели. Я за то, чтобы крымчане зарабатывали таким способом, главное, чтобы были соблюдены стандарты обслуживания и необходимые меры безопасности. И налоги, хотя бы минимальные, должны быть уплачены. Сейчас на федеральном уровне дорабатывается закон о туристической деятельности, куда вошли многие наши предложения, в том числе о гостевых домах. Ожидаем, что документ примут до начала следующего курортного сезона, — уточнил Аксёнов.

По его словам, многие лицензированные туристические компании готовы работать с частным сектором в Крыму, в том числе в низкий сезон. Это позволит обеспечить дополнительный туристический поток до полумиллиона человек.

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