В Крыму в летний сезон уже отдохнуло и оздоровилось более 160 тысяч детей

По данным министра образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентины Лаврик, на 5 августа различными формами отдыха, оздоровления, досуга и трудоустройства охвачено более 160,4 тысяч детей Республики Крым, из которых в загородных лагерях оздоровилось 19,7 тысяч детей, в лагерях дневного пребывания — 34,3 тысяч детей, санаторно-курортным лечением охвачено около 5,7 тысяч и для 100,7 тысяч детей организовано 465 дневных тематических площадок. Всего в загородных лагерях отдохнули 48 тысяч детей из 89 регионов России.

В летний период работали 117 трудовых отрядов и 18 лагерей труда и отдыха, где занято 2824 подростка.

Членами комиссии отмечено, что в текущем году особое внимание уделено профильным сменам: 375 детей, состоящих на всех видах учета и 100 воспитанников реабилитационных центров, находящихся в группе риска, направлены в загородные лагеря. В лагерях дневного пребывания проведено 37 специализированных смен. В лагерях «Сокол», «Фортуна» и «Алые паруса» организованы программы для 5270 одарённых детей (спорт, наука, туризм, патриотика и др.). 350 младшеклассников приняли участие в сменах «Содружество «Орлят России».

В год 80-летия Великой Победы также проведены: специализированные смены для 2530 детей (юнармейцы, кадеты, активисты школьных музеев); встречи с Героями и участниками СВО в рамках проекта «Диалог с Героем – летние встречи».

Летняя оздоровительная кампания в Республике Крым проходит продуктивно. Это стало возможным благодаря слаженной работе органов власти, профильных ведомств и организаторов детского отдыха.

Впереди – завершающий этап сезона: в августе более 5,5 тысяч детей отправятся на четвёртую смену, включая 1,5 тысячи участников тематических и профильных программ.

На заседании межведомственной комиссии также рассмотрены вопросы пожарной безопасности и трудоустройства подростков. Администрациям города Судака и Ленинского рекомендовано усилить работу по организации занятости несовершеннолетних.

Республика Крым продолжает создавать все условия для безопасного, познавательного и насыщенного отдыха подрастающего поколения, уделяя особое внимание патриотическому воспитанию, поддержке талантливой молодёжи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

источник: пресс-служба Правительства РК