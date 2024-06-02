В Крыму в мае снизился запас воды в водохранилищах

Объем воды в водохранилищах Крыма, расположенных в руслах рек, снизился из-за нехватки осадков, сообщается на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу лета составил 176,64 млн куб. м, что на 14,23 млн куб. м меньше, чем месяц назад, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в мае в бассейнах большинства рек наблюдался значительный недобор осадков. Наибольшее их количество — 41 мм (норма) отмечено в бассейне реки Коккозки у села Аромат. В остальных бассейнах количество осадков составило 5,1-26 мм. В бассейнах рек юго-восточного предгорья, реки Салгир и Южного берега Крыма в пределах 10-26% нормы, в бассейнах остальных рек — в пределах 33-52% нормы. В Крымских горах, где расположены истоки основных рек, выпало очень мало, порядка 17% осадков от нормы.

В сообщении говорится, что недобор осадков, сохраняющийся на протяжении последних двух месяцев, способствовал постепенному уменьшению водности в бассейнах всех рек. Кратковременное повышение уровней воды на 59 см наблюдалось 28 мая только на реке Малый Салгир, в черте города Симферополя.

К концу мая на большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдается незначительный сток.