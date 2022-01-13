В Крыму в минувшем году выполнено 1255 процедур ЭКО

В 2021 году в Республике Крым выполнено 1255 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) семьям, страдающим бесплодием. Из этого числа 889 процедур ЭКО проведены за средства фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). По словам главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Республики Крым по репродуктивному здоровью Игоря Лившица, по предварительным данным у 205 пролеченных супружеских пар за средства ОМС в 2021 году наступила беременность. Также Игорь Лившиц отметил, что в прошлом году в Республике Крым принято 297 родов после процедур ЭКО, которые были проведены в 2020 году и первом квартале 2021 года, а рожден 321 ребёнок.

Важно напомнить, чтобы получить направление на проведение ЭКО за счет средств ОМС (бесплатно для пациента) будущей маме необходимо обратиться к врачу гинекологу в прикрепленную медицинскую организацию (женскую консультацию) для прохождения обследования и решения вопроса о проведении данного метода лечения. Далее пациентка имеет право обратиться в клинику, где предполагается проведение программы ЭКО. Список и адреса клиник, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий, имеются у врачей в женских консультациях, а также опубликованы на сайте Минздрава Республики Крым, — поясняют в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Игорь Лившиц отмечает, что у метода ЭКО, как и у любой медицинской процедуры, есть свои показания, противопоказания и ограничения. Основным показанием является невозможность забеременеть естественным путем на протяжении 1 года и более, неэффективность лечения бесплодия другими методами, а также профилактика некоторых генетических заболеваний и инфекций. При этом, группа противопоказаний и ограничений достаточна широка и их может исключить лечащий врач (консилиум врачей) в женской консультации.