В Крыму в мошенничестве в особо крупном размере обвинили адвоката

Ялтинский городской суд Республики Крым признал виновным крымского адвоката в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ. Согласно приговору суда правозащитнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2019 года к адвокату обратилась некая гражданка с просьбой оказания юридической помощи. Адвокат Адвокатской Палаты Республики Крым, в силу возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентки и извлечения выгоды имущественного характера для себя, затребовал у нее сумму в 20 тысяч долларов на «решение вопросов» в правоохранительных органах и суде, в интересах обвиняемого лица. Спустя три дня гражданка лично передала адвокату часть оговоренной суммы в размере 12,5 тысяч долларов. Однако свой преступный умысел адвокат довести до конца не смог, реальную возможность пользоваться или распорядиться чужим имуществом по своему усмотрению не получил, по независящим от него обстоятельствам: денежные средства ему передавались под контролем сотрудников правоохранительных органов, действующих в рамках оперативно-розыскного мероприятия, — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Напомним, что 6 ноября 2019 года постановлением Ялтинского городского суда было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста фигуранту этого уголовного дела.

26 февраля 2020 года мера пресечения адвокату в виде домашнего ареста была изменена судом на заключение под стражу. Адвокат Адвокатской Палаты Республики Крым освобожден из-под домашнего ареста и взят под стражу в зале суда по провозглашению приговора.

Приговор суда не вступил в законную силу.