В Крыму в новогоднюю ночь будет снежно

По его прогнозу, 31 декабря температура воздуха опустится до -1…- 6 градусов, а снег будет сыпать «зарядами». Днем будет ноль с отрицательным значением, по ощущениям — 0…-3 градуса.

К Новому году, я думаю, высота снежного покрова в Симферополе будет уже не менее 10-12 сантиметров. А в горах на юге, юго-востоке полуострова сугробы достигнут 20-25 сантиметров. По климатическим меркам для Крыма это не характерно. В общем-то, это ближе к значениям снежного покрова для центральной России, — отметил он.

Природа подготовила свой материал для того, чтобы украсить крымскую землю снежным покрывалом и придать предновогоднее хорошее настроение с точки зрения внешнего вида, добавил метеоролог.

Конечно, коммунальщикам придется поработать в поте лица. Ну тут уж, извините, как получается. Ну, а детишкам для снеговиков и снежных крепостей строительного материала будет предостаточно! — подчеркнул он.

Как сообщалось, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах — гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.

В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.

источник: РИА Новости Крым