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В Крыму, в поселке Научный открыта новая пожарная часть МЧС

В Крыму, в поселке Научный открыта новая пожарная часть МЧС

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:07 27.03.2021

В поселке Научный (Бахчисарайский район) открыта новая пожарная часть ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». В торжественной церемонии принял участие спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он вручил символический ключ начальнику новой пожарной части.

В Крыму, в поселке Научный открыта новая пожарная часть МЧС

По словам министра ЧС РК Сергея Садаклиева, подготовка пожарной части к открытию была непростой.

Ремонтные работы в подразделении проводились при существенной поддержке Председателя Государственного Совета Республики. Личный состав прошел обучение по программам «Профессиональная подготовка «Пожарный» и «Профессиональная переподготовка «Водители пожарных и аварийно-спасательных машин, оснащенных специальными и звуковыми сигналами, — отметил министр.

В Крыму, в поселке Научный открыта новая пожарная часть МЧС

В районе выезда новой пожарной части находятся  5 дошкольных и общеобразовательных, 2 медицинских учреждения, единственный в Республике комплекс подразделений Крымской астрофизической обсерватории, станция Роскосмоса, занимающиеся астрономическими исследованиями. Новое подразделение возьмет под контроль 4 населенных пункта: пгт. Научный, села Прохладное, Скалистое и Трудолюбовка. В них проживает около 5 тысяч человек. Отметим, все перечисленные населенные пункты  расположены в значительной удаленности от действующих пожарных частей – а это более 20 км.

В Крыму, в поселке Научный открыта новая пожарная часть МЧС

На вооружении подразделения находятся 2 пожарных автомобиля, в том числе новый современный пожарный автомобиль повышенной проходимости «Макар-2322», укомплектованный необходимым оборудованием.

В Крыму, в поселке Научный открыта новая пожарная часть МЧС

В завершение торжественной церемонии приглашенные гости высадили на территории новой пожарной части несколько саженцев крымских деревьев.

В Крыму, в поселке Научный открыта новая пожарная часть МЧС

Фото: МЧС РК.

В Крыму, в поселке Научный открыта новая пожарная часть МЧС

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