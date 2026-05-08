В Крыму в праздничные дни будут закрыта шесть популярных туристических маршрутов

Туристские маршруты «Бабу-Корыто», «Биюк‑Исар», «Еврейская тропа», «Кореизская тропа» и экологические тропы «Алупка‑Исар», «Чертова лестница» будут недоступны для посещения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи с угрозой безопасности.

В учреждении порекомендовали туристам выбирать альтернативные маршруты в указанные даты.

Также в пресс-службе «Заповедного Крыма» отметили, что деньги за ранее приобретенные билеты вернутся автоматически.

Ранее сообщалось, что к осени в заповедниках Крыма появятся «засидки» для желающих понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Это будут домики со всеми удобствами, в которых можно будет остановиться даже с детьми.

