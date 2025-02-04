Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | В Крыму в преддверии Дня защитника Отечества стартует новый проект — «Герой прошлого и настоящего»!
Новости Республики
Внимание! ГИБДД Севастополя просит помощи - устанавливают личность погибшего пешехода

В Крыму в преддверии Дня защитника Отечества стартует новый проект — «Герой прошлого и настоящего»!

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:11 04.02.2025

Редакция РИА Новости Крым приглашает молодежь полуострова (до 35 лет) поделиться своими историями, которые соединят героизм прошлых лет и современности. Параллели между героями Великой Отечественной войны и защитниками нашей страны сегодня помогут не только осознать силу духа, но и вдохновить на новые свершения.

Формат: вертикальный, до 30 секунд, размер 9:16 и 1080 х 1920 пикселей. Создайте уникальное произведение, которое отразит ваше видение героизма, и отправьте его на адрес с 1 по 16 февраля: news.crimea@ria.ru

Лучшие работы будут опубликованы в социальных сетях с 17 по 19 февраля, а 20-21 февраля пройдет открытое голосование за самый впечатляющий видеоролик.

Узнайте больше:  Крымский художник и ювелир Мехти Исламов удостоен медали «За трудолюбие и искусство»

Результаты будут обнародованы  22 февраля, и автор лучшей работы получит возможность побывать в эфире радио «Спутник в Крыму», а также ценные подарки!

Давайте вместе покажем, как важны герои для нас — и как их подвиги вдохновляют молодое поколение.

источник: пресс-служба администрации Ялты

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x