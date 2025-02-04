В Крыму в преддверии Дня защитника Отечества стартует новый проект — «Герой прошлого и настоящего»!

Формат: вертикальный, до 30 секунд, размер 9:16 и 1080 х 1920 пикселей. Создайте уникальное произведение, которое отразит ваше видение героизма, и отправьте его на адрес с 1 по 16 февраля: news.crimea@ria.ru

Лучшие работы будут опубликованы в социальных сетях с 17 по 19 февраля, а 20-21 февраля пройдет открытое голосование за самый впечатляющий видеоролик.

Результаты будут обнародованы 22 февраля, и автор лучшей работы получит возможность побывать в эфире радио «Спутник в Крыму», а также ценные подарки!

Давайте вместе покажем, как важны герои для нас — и как их подвиги вдохновляют молодое поколение.

источник: пресс-служба администрации Ялты