В Крыму в преддверии Великой Победы зажигают Свечу памяти

Комментарий Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
В преддверии Великой Победы мы зажигаем Свечу памяти, вспоминаем о жертвах нацизма, о том, сколько горя и слез принесла война.
В Крыму в период оккупации насчитывалось более 100 концлагерей и мест принудительного содержания. Немцы превратили процветающий советский совхоз «Красный» в самый страшный концлагерь Крыма.
Здесь были расстреляны, замучены, сожжены и отравлены газом свыше 15 тысяч человек. У этих преступлений нет срока давности.
Наш святой долг – сохранить правду о войне, чтобы все поколения знали, какую огромную цену заплатил наш народ за свободу и независимость Родины, Европы и всего мира, — говорится в комментарии Юрия Гоцанюка.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: история Крыма