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В у в преддверии Великой Победы зажигают Свечу памяти

В Крыму в преддверии Великой Победы зажигают Свечу памяти

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:03 08.05.2024

Комментарий Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

В преддверии Великой Победы мы зажигаем Свечу памяти, вспоминаем о жертвах нацизма, о том, сколько горя и слез принесла война.

В Крыму в период оккупации насчитывалось более 100 концлагерей и мест принудительного содержания. Немцы превратили процветающий советский совхоз «Красный» в самый страшный концлагерь Крыма.

Здесь были расстреляны, замучены, сожжены и отравлены газом свыше 15 тысяч человек. У этих преступлений нет срока давности.

Наш святой долг – сохранить правду о войне, чтобы все поколения знали, какую огромную цену заплатил наш народ за свободу и независимость Родины, Европы и всего мира, — говорится в комментарии Юрия Гоцанюка.

В Крыму в преддверии Великой Победы зажигают Свечу памяти В Крыму в преддверии Великой Победы зажигают Свечу памяти В Крыму в преддверии Великой Победы зажигают Свечу памяти В Крыму в преддверии Великой Победы зажигают Свечу памяти В Крыму в преддверии Великой Победы зажигают Свечу памяти В Крыму в преддверии Великой Победы зажигают Свечу памяти

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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