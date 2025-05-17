В Крыму в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 77 территорий

Он отметил: «Победителями Всероссийского конкурса стали две территории: Приморский парк им. Войкова в Керчи и сквер «Городской сад» в Ялте. Эти места будут преобразованы в современные и комфортные пространства для жителей и гостей республики».

Кроме того, в рамках федеральной субсидии предусмотрено благоустройство «Детского парка» в Симферополе, а также общественных территорий в Ялте, Евпатории, Гурзуфе, Бахчисарае и Керчи.

Эти проекты не только улучшат облик городов, но и создадут условия для активного отдыха, общения и культурного досуга, — добавил Председатель Правительства Крыма.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым