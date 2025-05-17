В Крыму в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 77 территорий

В этом году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется провести благоустройство 77 территорий, из которых шесть будут финансироваться за счет федеральной субсидии, а остальные — по соглашению с Правительством Москвы. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Он отметил: «Победителями Всероссийского конкурса стали две территории: Приморский парк им. Войкова в Керчи и сквер «Городской сад» в Ялте. Эти места будут преобразованы в современные и комфортные пространства для жителей и гостей республики».
Кроме того, в рамках федеральной субсидии предусмотрено благоустройство «Детского парка» в Симферополе, а также общественных территорий в Ялте, Евпатории, Гурзуфе, Бахчисарае и Керчи.
Эти проекты не только улучшат облик городов, но и создадут условия для активного отдыха, общения и культурного досуга, — добавил Председатель Правительства Крыма.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма