В Крыму в реестр реализованных внесут два новых инвестиционных проекта

Сегодня члены комитета внесли предложение о включении двух инвестиционных проектов в реестр реализованных: «Организация выращивания зерновых и бобовых культур в Джанкойском районе Республики Крым» и «Организация прибрежного лова с целью обеспечения круглогодичной поставки на потребительский рынок рыбной продукции» в Черноморском районе». Всего в реестр уже были включены 22 проекта в различных отраслях экономики, – прокомментировала Ирина Кивико.

Также на комитете были рассмотрены вопросы относительно реализации инвестиционных проектов, в том числе проекта по строительству апарт-отеля в западном Крыму.

Напомним, что инвестиционный комитет был создан для формирования благоприятных условий ведения инвестиционной деятельности, защиты прав и законных интересов инвесторов, а также для разрешения разногласий и споров между инвесторами и органами власти республики. Основная задача комитета – снижение барьеров, сдерживающих развитие экономики, и улучшение реализации инвестиционных проектов в регионе. Кроме того, комитет имеет право вносить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы Республики Крым в области государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Указ о создании Инвестиционного комитета был издан Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым 11 февраля 2022 года. Это постоянно действующий консультативный орган.

В его состав вошли: руководители исполнительных органов Республики Крым, представители Крымского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России», «Опоры России», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым, а также руководители ресурсоснабжающих организаций республики.

