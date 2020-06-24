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В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках

В Крыму в реках — подъём уровня воды

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:02 24.06.2020

В МЧС России в Крыму сообщили:

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине суток 24 июня и в течение суток 25 июня в реках Крыма ожидается подъем уровня воды 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок. 

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:

  • при угрозе подтопления необходимо уложить в непромокаемые пакеты документы и ценности, создать двух, трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды;
  • по возможности переместить имущество из подвальных и цокольных этажей;
  • перед тем как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия, необходимо обозначить свое местоположение: в светлое     время суток – вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотенца, а в ночное время – подачей световых сигналов;
  • до прибытия помощи оказавшимся в зоне затопления следует оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях, других возвышенных местах;
  • после спада воды следует остерегаться порванных и повисших электрических проводов, категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду и употреблять воду из водопровода без соответствующей санитарной проверки;
  • перед входом в жилище после паводка необходимо соблюдать меры предосторожности, предварительно открываются двери и окна для проветривания;
  • запрещается пользоваться открытым огнем, включать освещение и электроприборы до проверки исправности газовых и электрических сетей.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

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В Крыму в реках - подъём уровня воды

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