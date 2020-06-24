В Крыму в реках — подъём уровня воды

В МЧС России в Крыму сообщили:

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине суток 24 июня и в течение суток 25 июня в реках Крыма ожидается подъем уровня воды 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:

при угрозе подтопления необходимо уложить в непромокаемые пакеты документы и ценности, создать двух, трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды;

по возможности переместить имущество из подвальных и цокольных этажей;

перед тем как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия, необходимо обозначить свое местоположение: в светлое время суток – вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотенца, а в ночное время – подачей световых сигналов;

до прибытия помощи оказавшимся в зоне затопления следует оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях, других возвышенных местах;

после спада воды следует остерегаться порванных и повисших электрических проводов, категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду и употреблять воду из водопровода без соответствующей санитарной проверки;

перед входом в жилище после паводка необходимо соблюдать меры предосторожности, предварительно открываются двери и окна для проветривания;

запрещается пользоваться открытым огнем, включать освещение и электроприборы до проверки исправности газовых и электрических сетей.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь .