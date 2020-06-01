В Крыму в «режиме повышенной готовности» почти вдвое выросли долги по зарплате

Задолженность по зарплате в организациях и на предприятиях Республики Крым выросла на 88,7% по сравнению с задолженностью за апрель. Такие данные, со ссылкой на Крымстат, приводит РИА Новости Крым .

Просроченная задолженность по зарплатам на 1 мая составила 15,896 млн. рублей, а на 1 апреля – 8,425 млн. рублей. Данные за май еще не озвучено, но рост задолженности также прогнозируем. Мало того, речь идет о задолженности предприятий без учета субъектов малого предпринимательства. Что же касается относительно крупных предприятий, то…

Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, на 1 мая 2020 года составило 535 человек. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 29 712 рублей, — говорится в отчете Крымстата.

В целом объем просроченной задолженности по зарплате на начало мая составляет 144,9% от фонда зарплат предприятий, у которых сформировалась задолженность.