В Крыму в результате ноябрьского шторма погибло пять человек

Сумма ущерба уже исчисляется десятками миллиардов рублей.

Глава РК Сергей Аксёнов на внеочередном заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством Министра МЧС России Александра Вячеславовича Куренкова доложил о ходе ликвидации последствий, возникших в результате прохождения опасных метеоявлений в Крыму.

По его информации, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тысяч человек.

В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли, — уточнил Аксёнов.

Кроме того ноябрьский шторм подтопил 159 частных домовладений, 2 многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах.

Зафиксировано 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения, 873 – с повреждением кровель зданий и сооружений.

Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 3 тысяч человек и 350 единиц техники. Продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе 6 детей. Все обеспечены в полном объеме горячим питанием, — сообщил Глава Крыма.

На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1 600 абонентов (из них в Симферопольском районе – около 500). Подвоз воды населению организован, задействовано 25 единиц техники. Освобождено от воды 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.

Что же касается сумм, которыми исчисляется нанесенный непогодой ущерб, счет идет уже на десятки миллиардов рублей.

На данный момент предварительный ущерб по Крыму составляет порядка 39 млрд. 700 млн. рублей. Основная доля расчета приходится на восстановление берегоукрепительных сооружений, — заявил накануне министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Ситуация в Крыму контролируется, работы по устранению повреждений продолжаются.