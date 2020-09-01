Фестиваль воздушных шаров в Крыму состоится с 18 по 20 сентября в Белогорске, у Белой скалы. Как рассказал Турпорталу президент Федерации воздухоплавательного спорта РК Денис Володин, сейчас воздушные шары в районе Белой скалы летают каждый день (то и дело попадая в инстаграмные ленты крымских фотографов и блогеров), но именно в фестивальные дни организаторы хотят пригласить пилотов с материка и устроить незабываемое шоу.

Решили впервые провести такое мероприятие именно в бархатный сезон. Ведь в Белогорске можно спокойно полетать и сделать хороший красивый фестиваль. Если всё удачно сложится – у нас будут 15 аэростатов. Полёты будут проходить рано утром: с 6.00 до 9.00. Хотя если погода позволит – то и по вечерам. Также в планах – устроить ночное свечение аэростатов, это очень впечатляющее зрелище. И ещё хотим организовать вечером лазерную проекцию на Белую скалу, а затем – салют, – поделился планами Денис Володин.

По словам организаторов, помимо «воздушного праздника» к услугам гостей – катание на лошадях, благо неподалёку находится конный клуб, занятия джиппингом, экскурсии на саму скалу и другие развлечения. На территории конного клуба работает кафе, где можно пообедать.