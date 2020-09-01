Фестиваль воздушных шаров в Крыму состоится с 18 по 20 сентября в Белогорске, у Белой скалы. Как рассказал
Решили впервые провести такое мероприятие именно в бархатный сезон. Ведь в Белогорске можно спокойно полетать и сделать хороший красивый фестиваль. Если всё удачно сложится – у нас будут 15 аэростатов. Полёты будут проходить рано утром: с 6.00 до 9.00. Хотя если погода позволит – то и по вечерам. Также в планах – устроить ночное свечение аэростатов, это очень впечатляющее зрелище. И ещё хотим организовать вечером лазерную проекцию на Белую скалу, а затем – салют, – поделился планами Денис Володин.
По словам организаторов, помимо «воздушного праздника» к услугам гостей – катание на лошадях, благо неподалёку находится конный клуб, занятия джиппингом, экскурсии на саму скалу и другие развлечения. На территории конного клуба работает кафе, где можно пообедать.
К слову, вопрос ночёвки некоторые туристы решают просто: прямо у подножия скалы они разбивают палатки. Но! На полёты нужно записываться заранее: контактную и всю прочую информацию можно найти на
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