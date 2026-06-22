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В Крыму в сентябре пройдут выборы в Госдуму и не только
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму в сентябре пройдут выборы в Госдуму и не только

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:27 22.06.2026

Так как были прекращены досрочно полномочия депутата Алексея Тихомирова, на избирательном округе №22 будут назначены выборы депутата Госсовета Крыма, чтобы округ не оставался без своего представителя. Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов также пройдут дополнительные выборы по одномандатным избирательным округам в пяти городских советах: Джанкойском, Сакском, Феодосийском, Керченском, Белогорском, — рассказал Малышев.

Он добавил, что будут замещены девять мандатов: по одному — в Джанкойском, Керченском, Белогорском округах и по три – в Сакском и Феодосийском округах. Речь идет о муниципальных выборах.

Также дополнительные выборы пройдут по многомандатному избирательному округу в Межводненском сельском совете Черноморского района, где будут замещаться четыре вакантных депутатских мандата.

Малышев уточнил, что на территории Крыма образовано три округа – Симферопольский одномандатный избирательный округ №22, Керченский одномандатный избирательный округ №23 и Евпаторийский одномандатный избирательный округ №24.

Сейчас в Крыму идет этап выдвижения кандидатов. В ближайшую неделю начнутся избирательные кампании. Общее количество зарегистрированных кандидатов и федеральных списков будет известно 16 августа.

Для удобства избирателей

В Крыму зарегистрированы 1 466 973 избирателя. Как пояснила зампредседателя Избиркома Крыма Инна Гузеева, помимо традиционных форм голосования – в помещении – в республике будут применяться две дополнительные формы: голосование вне помещения (если отсутствуют пригодные для голосования помещения или затруднено транспортное сообщение) и голосование отдельных групп избирателей. Решения о том, в каких именно муниципалитетах Крыма будут использовать дополнительные формы голосования, примут дополнительно.

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Также на выборах задействуют механизм «Мобильный избиратель» – для тех, кто в дни голосования не будет находиться на своих избирательных участках. Крымчане смогут подать заявление с 3 августа до 14 сентября через «Госуслуги», ЦИК или МФЦ и приписаться к любому избирательному участку, который будет находится к ним максимально близко в дни голосования.

Кроме того, для тех, кто по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не сможет посетить участок в дни выборов, есть вариант подать заявление с 10 по 20 сентября в свою участковую комиссию (по телефону или через соцработника) и проголосовать на дому.

Также на сентябрьских выборах 2026 года в Крыму планируется применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Мы подали заявку на проведение ДЭГ. Будем ориентироваться по тому, насколько качественным будет интернет – это очень важно, чтобы не было каких-либо сбоев, — рассказал Малышев. Он уточнил, что пока окончательного решения по ДЭГ не принято.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.

источник: РИА Новости Крым 

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