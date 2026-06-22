В Крыму в сентябре пройдут выборы в Госдуму и не только

Так как были прекращены досрочно полномочия депутата Алексея Тихомирова, на избирательном округе №22 будут назначены выборы депутата Госсовета Крыма, чтобы округ не оставался без своего представителя. Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов также пройдут дополнительные выборы по одномандатным избирательным округам в пяти городских советах: Джанкойском, Сакском, Феодосийском, Керченском, Белогорском, — рассказал Малышев.

Он добавил, что будут замещены девять мандатов: по одному — в Джанкойском, Керченском, Белогорском округах и по три – в Сакском и Феодосийском округах. Речь идет о муниципальных выборах.

Также дополнительные выборы пройдут по многомандатному избирательному округу в Межводненском сельском совете Черноморского района, где будут замещаться четыре вакантных депутатских мандата.

Малышев уточнил, что на территории Крыма образовано три округа – Симферопольский одномандатный избирательный округ №22, Керченский одномандатный избирательный округ №23 и Евпаторийский одномандатный избирательный округ №24.

Сейчас в Крыму идет этап выдвижения кандидатов. В ближайшую неделю начнутся избирательные кампании. Общее количество зарегистрированных кандидатов и федеральных списков будет известно 16 августа.