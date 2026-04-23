В Крыму в середине июня пройдёт стратегическая сессия «Сфера-ПРО.Экономика»

Стратегическая сессия традиционно станет ключевой платформой для конструктивного диалога бизнеса и власти, обмена успешными практиками и выработки совместных решений. География участников охватывает Краснодарский край, Томскую, Новосибирскую, Смоленскую, Запорожскую, Липецкую, Нижегородскую, Пензенскую, Рязанскую и Ростовскую области, а также Донецкую Народную Республику. Такое представительство подчёркивает межрегиональный уровень события и его значимость для экономического развития регионов, — рассказала Ирина Кивико.
В центре внимания сессии — вопросы повышения производительности труда, цифровой трансформации предприятий, внедрения искусственного интеллекта и роботизации. Участники обсудят современные инструменты повышения эффективности бизнеса, меры государственной поддержки и лучшие практики технологического развития.
В программе: пленарное заседание, тематические круглые столы (в том числе по господдержке цифровой трансформации, развитию ИИ и роботизации), образовательные секции, а также хакатон программы «Лидеры производительности», которая реализуется Всероссийской академией внешней торговли по заказу Минэкономразвития России.
Отдельное внимание будет уделено обмену межрегиональным опытом и внедрению передовых решений в промышленности, туризме и сфере услуг. Для участников подготовят интерактивные площадки, включая роботовыставку и демонстрацию роботизированных технологий.
Мероприятие организовано Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Регистрация открыта по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69e0f09a4936396a82b68935
По информации пресс-службы Минэкономразвития РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму