В Крыму в середине июня пройдёт стратегическая сессия «Сфера-ПРО.Экономика»

В центре внимания сессии — вопросы повышения производительности труда, цифровой трансформации предприятий, внедрения искусственного интеллекта и роботизации. Участники обсудят современные инструменты повышения эффективности бизнеса, меры государственной поддержки и лучшие практики технологического развития.

В программе: пленарное заседание, тематические круглые столы (в том числе по господдержке цифровой трансформации, развитию ИИ и роботизации), образовательные секции, а также хакатон программы «Лидеры производительности», которая реализуется Всероссийской академией внешней торговли по заказу Минэкономразвития России.

Отдельное внимание будет уделено обмену межрегиональным опытом и внедрению передовых решений в промышленности, туризме и сфере услуг. Для участников подготовят интерактивные площадки, включая роботовыставку и демонстрацию роботизированных технологий.

Мероприятие организовано Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

