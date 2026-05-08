В Крыму в сфере сельского туризма работает более 250 предприятия

Республика Крым входит в пятерку российских регионов – лидеров по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сегменте сельского туризма. Об этом сообщил Глава Республики Крым. На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 250 таких предприятий. Как уточнил Сергей Аксёнов, по данному показателю Крым уступает только Краснодарскому краю, Республике Алтай, Московской области и Республике Башкортостан.
Предприниматели все чаще отдают предпочтение не традиционным гостиницам, а глэмпингам, агроусадьбам и эко-отелям – экологичным, удаленным от городской суеты форматам отдыха. Задача власти – поддерживать полезные инициативы и продолжать оказывать субъектам МСП всестороннюю поддержку: от льготных займов и грантов до доступных консультаций на платформе МСП.РФ, – отметил Глава Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
С тегами: сельское хозяйство крыма
С тегами: сельское хозяйство крыма