В Крыму в собственность членов садоводческих товариществ предоставлено свыше 40 тыс. земельных участков

Все товарищества – а их у нас 721 – прошли межведомственную комиссию в части принятия решения о возможности расположения СНТ на земельном участке в учтенных границах. 92 % полностью завершили оформление правоустанавливающих документов, что позволяет их членам приобрести используемые земельные участки в собственность бесплатно. Оставшиеся 8 % СНТ продолжают эту работу. Вопрос связан с необходимостью корректировки градостроительной документации муниципалитетов, границ земельных участков и так далее, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Сотрудники Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым оказывают помощь членам кооперативов и органам местного самоуправления в решении возникающих проблем.
Сергей Аксёнов также отметил, что планируется продление сроков по нормам, регулирующим особенности предоставления земельных участков: для садоводческих и огороднических товариществ до 1 января 2026 года, а их членам – до 1 сентября 2026 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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