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В Крыму в собственность членов садоводческих товариществ предоставлено свыше 40 тыс. земельных участков
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму в собственность членов садоводческих товариществ предоставлено свыше 40 тыс. земельных участков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 01.11.2024

Глава Республики Крым прокомментировал в своем Telegram-канале вопрос оформления прав на земельные участки садоводческих некоммерческих товариществ. По словам Сергея Аксёнова, начиная с 2019 года в собственность членов СНТ предоставлено свыше 40 тыс. земельных участков, из которых более 5 тысяч – в текущем году.

Все товарищества – а их у нас 721 – прошли межведомственную комиссию в части принятия решения о возможности расположения СНТ на земельном участке в учтенных границах. 92 % полностью завершили оформление правоустанавливающих документов, что позволяет их членам приобрести используемые земельные участки в собственность бесплатно. Оставшиеся 8 % СНТ продолжают эту работу. Вопрос связан с необходимостью корректировки градостроительной документации муниципалитетов, границ земельных участков и так далее, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сотрудники Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым оказывают помощь членам кооперативов и органам местного самоуправления в решении возникающих проблем.

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Сергей Аксёнов также отметил, что планируется продление сроков по нормам, регулирующим особенности предоставления земельных участков: для садоводческих и огороднических товариществ до 1 января 2026 года, а их членам – до 1 сентября 2026 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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