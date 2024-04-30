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В у в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше
фото: pikist.com

В Крыму в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:07 30.04.2024

Большинство горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей практически никогда не сомневается в решениях, принятых ими на работе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы.

45% крымчан утверждают, что почти никогда не испытывают сомнений в решениях, принимаемых на работе: «Мне опыт не позволяет ошибаться». Иногда колеблются в принятии ответственных решений 39%: «Всегда себя перепроверяю». Часто сомневаются 7%: «Не все пока знаю». В силу не очень большого жизненного и профессионального опыта сомнения в рабочих решения чаще свойственны тем, кто моложе. Горожанам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц твердости в принятии решений не хватает больше всего. Среди респондентов, зарабатывающих от 100 тысяч рублей, большинство утверждает, что практически никогда не сомневается (59%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Реже всего колеблются при принятии рабочих решений руководители всех уровней, инженеры, врачи, HR и менеджеры проектов.

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Время проведения: 19—24 апреля 2024 года

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