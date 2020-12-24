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В Крыму в текущем году выполнен капремонт 18 учреждений сферы культуры на сумму 740 млн рублей
фото: пресс-служба Министерства культуры РК

В Крыму в текущем году выполнен капремонт 18 учреждений сферы культуры на сумму 740 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 20:06 24.12.2020

Комплексный капитальный ремонт 18 учреждений сферы культуры и искусств, расположенных в муниципальных районах республики, в рамках выделенного финансирования в размере 740 млн рублей, в текущем году выполнен по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года». По словам министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, продолжаются ремонтные работы с обеспечением средств в объеме 850 млн рублей еще в 29 районных учреждениях культуры, которые запланировано завершить в 2021-2022 годах.

77% общего числа мероприятий федеральной программы составляют капитальные ремонты именно в зданиях сельских учреждений — 32 дома культуры, библиотека, музей, две детские школы искусств, – цитирует пресс-служба министра.

На данный момент производственные мероприятия ведутся в 13 из 14 муниципальных районов.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В Крыму в текущем году выполнен капремонт 18 учреждений сферы культуры на сумму 740 млн рублей

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