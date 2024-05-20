В Крыму в выходные дни вспоминали трагедию 1944 года

По мнению Главы Крыма Сергея Аксёнова, Указ Президента Владимира Путина «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» стал восстановлением исторической справедливости.

18 мая 1944 года – скорбная дата нашей истории. Общая трагедия и общая боль, которая объединяет всех крымчан. В нашей стране депортации народов дана четкая оценка – это преступление, которому нет оправданий. Мы выражаем искреннее сочувствие жертвам репрессий, их родным и близким и никогда не допустим повторения трагедии, – заверил Глава республики. — Мы вместе строим наше будущее на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. В этом наша сила, залог наших побед.

Помянуть своих родных и близких на территории мемориального комплекса в Сирени может любой желающий.

В мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор по Республике Крым Александр Ушаков, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов, министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа, Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев, представители духовенства всех конфессий, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым