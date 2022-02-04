В Крыму в январе на социальную поддержку граждан направлено более миллиарда рублей

В январе на обеспечение мер социальной поддержки граждан направлено 1,6 млрд рублей. На реализацию существующих мер государственной поддержки семей c детьми в Республике Крым за январь текущего года направлено 1047,1 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 811,1 млн рублей, за счет регионального бюджета – 236 млн рублей). Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская. Так, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 22,3 тыс. семей оказана социальная поддержка на сумму 318,5 млн рублей, что на 2,5 % больше, чем за январь 2021 года, из которых:

ежемесячная выплата при рождении первого ребенка предоставлена 14 тыс. семей на общую сумму 190,2 млн рублей;

ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего ребенка предоставлена 8,3 тыс. семей. На эти цели направлено 128,3 млн рублей.

Объем финансирования пособий на детей в возрасте от трех до семи лет включительно составил 526,3 млн рублей. Получателями данной меры в отчетном периоде являлись 28,8 тыс. семей в отношении 35,1 тыс. детей. Также свыше 46,2 тыс. семей получили выплаты ежемесячного пособия на ребенка на общую сумму 194,6 млн рублей, — цитирует вице-премьера пресс-служба.

Кроме того, осуществлена поддержка в виде государственной социальной помощи семей, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на общую сумму 122,3 млн рублей, в том числе, 2,4 млн рублей 155 семьям, заключившим социальный контракт.

На обеспечение мер социальной поддержки льготным категориям граждан направлено 260,9 млн рублей.

Своим правом льготного проезда в общественном транспорте воспользовались 154 тыс. граждан льготных категорий, расход на обеспечение такой льготы составил 53,2 млн рублей.

146,5 тыс. граждан льготных категорий предоставлены денежные выплаты на сумму 77,8 млн рублей.

На обеспечение мер социальной поддержки, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг порядка 258,9 тыс. граждан льготной категории, направлено 127,1 млн рублей.