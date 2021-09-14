В Крыму вакцинацию от гриппа прошли более восемнадцати тысяч человек

В начале сентября в Республике Крым, как и по всей стране, стартовала ежегодная вакцинация населения от гриппа. На сегодняшний день иммунизацию прошли 18573 человека.

Среди детского населения от гриппа привились уже 4592 человека, среди взрослого – 13981. Напомню, что в республику поступило более 300 тысяч доз препарата «Ультрикс Квадри», который был распределен по всем медицинским организациям, — цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского.

Одновременно с вакцинацией от гриппа, говорят специалисты, можно сделать прививки также от пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка и кори. Для этих целей в медицинских организациях имеются запасы соответствующих препаратов.

Продолжается также вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции, однако между прививками против COVID-19 и гриппа должен быть соблюден интервал не менее 30 дней.

Против новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день в Крыму вакцинированы первым компонентом 496125 граждан, вторым — 453421. В республике имеются все 4 вида вакцин. Так, поставлено всего 559988 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак», 20200 – «ЭпиВакКорона», 5910 — «КовиВак» и 50962 дозы «Спутник Лайт», — отмечает Антон Лясковский.

Напомним, что работодатели могут организовать централизованную вакцинацию своих трудовых коллективов как от гриппа, так и против COVID-19. Для этого следует собрать список сотрудников, желающих вакцинироваться и обратиться в ближайшую медицинскую организацию, вызвав мобильную бригаду медиков.