В Крыму вакцинированы более 80% работников трудовых коллективов сферы культуры

По словам министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, вакцинированы более 80% работников трудовых коллективов библиотек, музеев, театров, концертно-зрелищных и культурно-досуговых учреждений, образовательных организаций, ведь их деятельность непосредственно связана с прямым взаимодействием с посетителями, общением с коллегами.

Все мы знаем о важности заботы о своем личном здоровье, а также о необходимости внимания к здоровью своих родных и близких. Каждый из нас должен понимать всю меру ответственности перед обществом, учитывать факторы риска и проявить гражданскую сознательность в защите от коронавирусной инфекции. Мы не можем игнорировать обстоятельства сегодняшнего дня, ведь только всем вместе нам под силу вернуться к привычному до пандемии образу жизни, – цитирует пресс-служба главу ведомства.

Работодателям следует продолжить мероприятия по информированию сотрудников о значимости кампании по иммунизации населения. Вместе с тем, необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

СПРАВКА. По мнению экспертов, лучшей защитой от коронавирусной инфекции является вакцинация. Вакцина против COVID-19 формирует иммунитет к заболеванию, а ее эффективность и безопасность клинически доказаны. Вакцина вводится двукратно, с интервалом в три недели. Иммунитет формируется через 21 день после второй вакцинации. Вакцинироваться можно в медицинских учреждениях, на базе мобильных пунктов, а также предварительно записаться на портале Госуслуг.

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Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым