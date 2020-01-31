В Крыму ВАЗ наехал на велосипедистку. ДТП в Советском районе

В Советском районе в аварии пострадала велосипедист. Как уточнили в ГИБДД, ДТП произошло накануне днем.

В поселке Советский водитель автомобиля ВАЗ 21101, гражданин 1972 г.р., двигаясь по ул.50 лет СССР, не выбрал безопасный боковой интервал, допустил наезд на велосипедиста, гражданку 1966 г.р., которая двигалась в попутном направлении справа.В результате аварии велосипедист получила травмы и с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой руки, сотрясение головного мозга» была госпитализирована, — сообщили в крымской Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.