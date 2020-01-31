Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | В Крыму ВАЗ наехал на велосипедистку. ДТП в Советском районе

crimeapress_news

В Крыму ВАЗ наехал на велосипедистку. ДТП в Советском районе

В Крыму ВАЗ наехал на велосипедистку. ДТП в Советском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:11 31.01.2020

В Советском районе в аварии пострадала велосипедист. Как уточнили в ГИБДД, ДТП произошло накануне днем.

В поселке Советский водитель автомобиля ВАЗ 21101, гражданин 1972 г.р., двигаясь по ул.50 лет СССР, не выбрал безопасный боковой интервал, допустил наезд на велосипедиста, гражданку 1966 г.р., которая двигалась в попутном направлении справа.В результате аварии велосипедист получила травмы и с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой руки, сотрясение головного мозга» была госпитализирована, — сообщили в крымской Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В Крыму ВАЗ наехал на велосипедистку. ДТП в Советском районе

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.