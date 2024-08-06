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В у ведется капремонт моста Красногвардейское-Нижнегорский
фото: пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым

В Крыму ведется капремонт моста Красногвардейское-Нижнегорский

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:35 06.08.2024

Ремонтно−восстановительные работы моста Красногвардейское-Нижнегорский ведутся одновременно в два этапа. На первом этапе дорожники уже заканчивают ремонтно−восстановительные работы мостового сооружения. В настоящий момент завершаются работы по устройству конусов и труб под коммуникации и работы по укладке асфальтобетонного покрытия. На 2 этапе дорожники приступили к демонтажным работам.

Зачастую дороги в Крыму пролегают в горной местности, и чтобы привести их в нормативное состояние, необходимо восстановить не только дорожное покрытие, но и искусственные сооружения и подпорные стены. Комплекс ремонтно−восстановительных работ мостовых сооружений и путепроводов отличают особая трудоемкость и инженерная сложность, применение инновационных строительных решений и использование современных материалов.

К примеру, капитальный ремонт мостового полотна включает в себя демонтаж ограждений и тротуаров, разборку асфальтобетонного и цементобетонного покрытий, демонтаж водоотводных и дренажных систем, а также конструкций деформационных швов. Далее дорожники приступают к устройству выравнивающего, антикоррозийного, защитно-сцепляющего слоев, устройству или восстановлению гидроизоляции, восстановлению конструкций деформационных швов и узла сопряжения мостового сооружения с насыпью автомобильной дороги, водоотводных и дренажных систем, устройству тротуаров, асфальтобетонного и цементобетонного покрытия и ограждений.

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На сегодняшний день протяженность опорной сети Республики Крым составляет 1095,420 км, в том числе, 18 участков региональных дорог общей протяженностью свыше 827,169 км — в нормативе 63,12%.

Общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Безопасные  качественные дороги» на 2024 год составляет около 6 млрд. рублей. К реализации запланировано 53 объекта, в том числе, 25 мостов и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 пог.м.

Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

По информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым

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