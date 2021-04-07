В Крыму ведут бизнес представители более 60 стран мира

Иностранные инвестиции в экономику Крыма за последние пять лет составляют 71 млн долларов, представители 63 стран мира ведут в регионе хозяйственную деятельность.

Учредителями таких компаний являются представители 63 стран мира — субъекты из Украины, Белоруссии, Кипра, Германии, Казахстана, Бельгии, Турции, Армении, Великобритании и других стран. По сравнению с 2017 годом, количество зарегистрированных компаний, учрежденных иностранцами, выросло на 37%, с 1 января 2016 года в экономику Крыма вложено около 71 миллиона долларов зарубежных инвестиций. Народная дипломатия способствует гуманизации международных отношений, помогает нам рассказывать о том, что происходит в Крыму, насколько стабильный здесь инвестиционный климат, какие максимальные удобства создаются для работы инвесторов, — цитирует пресс-служба Министерства экономического развития РК заместителя Председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирину Кивико.

По словам вице-премьера, в республике зарегистрировано более 3300 субъектов хозяйственной деятельности с иностранным капиталом, что составляет порядка 10% от общего числа юридических лиц.

фото: пресс-служба Министерства экономического развития РК

