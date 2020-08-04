В Крыму ведутся работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории крепости «Керчь»

С 16 июля в Крыму работает отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», главной задачей которого является разминирование территории крепости «Керчь» от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Отметим, что сохранившиеся архитектурные объекты в крепости представляют историко-культурную ценность. Однако из-за ожесточенных боев во время войн ныне на территории крепости «Керчь» до сих пор можно встретить «отголоски войны» — взрывоопасные предметы, сохранившие свою боевую способность.

На сегодняшний день группой ручной очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 92 500 кв. метров, группой механической очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 48 500 кв. метров, в результате чего обнаружено 811 взрывоопасных предметов, — рассказали в ГУ МЧС по РК.

Работы ведут 22 специалиста, в составе которых — пиротехники, кинологи, водолазы, специалисты робототехнического управления, а также 2 единицы специализированной техники. Каждый спасатель группы имеет огромный опыт работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, как на суше, так и на воде.