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В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму внедряют меры поддержки предпринимателей в условиях режима ЧС

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:46 09.07.2026

Власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.

Правительством РК разработан пакет мер поддержки крымских предпринимателей в сложившейся ситуации. Среди них: понижение размера платы за размещение нестационарных торговых объектов; отсрочка на внесение арендной платы за земельные участки, которые находятся в собственности Республики Крым (до 20 декабря 2026 года) по некоторым категориям земли, — написал руководитель региона.

Кроме того, предлагается снизить размер платы за предоставление и использование торговых мест на территории розничных рынков, а также реструктуризировать задолженность по договорам лизинга Региональной лизинговой компании.

Также для организаций и индивидуальных предпринимателей будет снижена арендная плата за имущество республики (кроме земли и жилья) на 75%.

Помимо этого, по словам Аксенова, будут скорректированы календарные планы реализации инвестпроектов, а бизнес сможет получить льготные микрозаймы и реструктуризацию действующих договоров Фонда микрофинансирования предпринимательства РК.

Еще одна мера поддержки – продление периода выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в свободной экономической зоне.

По словам главы республики, также рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах. Кроме того, бизнесу предлагается обучение и сопровождение.

Подробнее о мерах поддержки*

  • Аренда земли (собственность республики) – отсрочка платежей с 1 июля по 1 ноября для сельхозземель, жилой застройки, общепита, гостиниц, производства, энергетики, курортной сферы и др.
  • Аренда республиканского имущества (нежилые помещения, оборудование) – снижение на 75% с 1 июля до 31 октября для производителей продуктов, отелей, санаториев, детских лагерей и кинотеатров.
  • Нестационарные объекты – рекомендовано снижение платы с 1 июня по 30 сентября (сезонная торговля и услуги).
  • Микрозаймы – льготная ставка ниже ключевой ставки ЦБ, реструктуризация ранее выданных займов на 12 месяцев, приостановка штрафов и пеней до 6 месяцев.
  • Лизинг – реструктуризация задолженности в 2026–2027 гг. при форс-мажоре (сбои логистики, топлива, энергии).
  • Инвестпроекты – корректировка календарных планов, в т.ч. для участников СЭЗ.
  • Для инвесторов в Сакском и Черноморском районах – аренда земли за 1 рубль в год до 31 декабря (участки без введенных объектов из-за СВО).
  • Торговые места на розничных рынках – снижение платы с 1 июня по 30 сентября.
* Информация с сайта Минэкономразвития Крыма

Режим ЧС в Крыму

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.

источник: РИА Новости Крым

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