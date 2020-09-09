В Крыму вновь начнут возводить детские сады, работы на которых ранее были заморожены

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов сообщил, что в Крыму насчитывается более 20 дошкольных учреждений, на которых строительно-монтажные работы не ведутся уже несколько лет. С недобросовестными подрядчиками этих объектов были расторгнуты контракты. К тому же они не вернули аванс, вследствие чего проводятся судебные разбирательства.

Также министр сообщил, что в текущем году Республике Крым повторно доведены средства, украденные недобросовестными подрядчиками, для выполнения работ на этих объектах.

На сегодняшний день уже определены проектировщики, выполняется обследование данных детских садов, а также проводится корректировка проектной документации. Во втором полугодии 2021 года строительство более 20 дошкольных учреждений будет возобновлено. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2022 году, — отметил Михаил Храмов.

В текущем году на территории республики будет введено в эксплуатацию 9 детских садов. Из них пять дошкольных учреждений реализуются в рамках нацпроекта «Демография», четыре сада строятся по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2024 года». Новые детскмие сады рассчитаны (суммарно) на 2 090 мест.

Строительство детсадов в рамках нацпроекта были начаты в 2019 году. На данный момент выполняются согласно графику производства работ. Их строительная готовность более 60%. На всех объектах выполнены монолитные каркасные работы. Смонтированы внутренние перегородки, кровля, внутренние сети инженерного обеспечения. На данный момент строители приступили к внутренним отделочным и фасадным работам, а также к благоустройству территории, — сообщил министр.

По информации Михаила Храмова, реализация строительства четырех детсадов в рамках ФЦП находится на завершающей стадии со строительной готовностью 99%.

Напомним, всего в текущем году в рамках ФЦП ведется строительство 51 детсада, в рамках нацпроекта — 6.

По информации пресс-службы министерства строительства и архитектуры РК.