В Крыму внучка украла у бабушки пенсию. Отправилась думать над своим поведением в колонию

Вступил в законную силу приговор, которым жительница Джанкоя была признана виновной в краже денежных средств с банковского счета своей бабушки. Согласно приговору суда первой инстанции, крымчанка, 1988 г.р., используя телефон бабушки, небольшими суммами перевела с банковского счета, открытого на имя бабушки, денежные средства на общую сумму 10 000 рублей. Осужденная переводила деньги своему знакомому в счет погашения ранее взятого долга.

В судебном заседании суда первой инстанции подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она полностью вернула бабушке украденную сумму и уверяла суд, что такого больше не повторит. В свою очередь пожилая женщина пояснила, что не имеет претензий материального и иного характера и просила суд назначить не строгое наказание.

При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств, смягчающие наказание. При этом обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений. Так как женщина ранее была неоднократно судима за тяжкие преступления к реальному лишению свободы.

Признав женщину виновной в краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), Джанкойский районный суд Республики Крым назначил ей наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы. К назначенному судом наказанию была присоединена неотбытая часть наказания по приговору этого же суда, постановленного в октябре 2023 года в отношении осужденной, по которому она ранее уже осуждалась за совершение такой же кражи денежных средств у той же бабушки. Окончательное наказание, по совокупности приговоров, составило 2 года 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе Верховного Суда РК.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, осужденная подала апелляционную жалобу с требованием смягчить назначенное ей наказание. При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, Верховный Суд Республики Крым, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, смягчил назначенное осужденной окончательное наказание до 2 лет 10 месяцев лишения свободы, признав смягчающим наказание обстоятельством – неудовлетворительное состояние её здоровья. Приговор вступил в законную силу.