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В у водители пытаются «откупиться» от сотрудников ГИБДД. А это уже уголовные дела

В Крыму водители пытаются «откупиться» от сотрудников ГИБДД. А это уже уголовные дела

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 21:07 07.02.2024

Сотрудниками Госавтоинспекции в Крыму за сутки пресечены два факта попытки дачи взятки.

В Евпатории сотрудниками ДПС отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г. Евпатории для проверки документов остановлен автомобиль «ВАЗ-2115», под управлением 35-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель управлял транспортным средством с признаками опьянения. За не привлечение к административной ответственности гражданин настойчиво предлагал полицейским денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей.

Водителю неоднократно разъяснено о том, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако он проигнорировал предупреждение и оставил в патрульном автомобиле указанную сумму. Для дальнейшего разбирательства на место прибыла следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС, — рассказали подробности в МВД по РК.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако на законное требование сотрудников полиции он ответил отказом.  В отношении водителя составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 (Покушение на мелкое взяточничество). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком на один год.

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В этот же день сотрудниками ДПС отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Сакский» в ходе несения службы на автодороге в Сакском районе остановлен автобус, в котором перевозили детей до семи лет без специальных удерживающих устройств.  Это послужило основанием возбуждения административного производства по ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», что предусматривает наказание в виде штрафа.

В служебном кабинете отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Сакский» директор частного транспортного предприятия из Евпатории предложила 5 тысяч рублей за не привлечение ее как должностного лица к административной ответственности. Полицейские разъяснили женщине, что ее действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако она проигнорировала.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Санкцией статьи предусмотрена максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. В отношении ранее не судимой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в МВД по РК.

 

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