В Крыму воруют велосипеды. Лето же…

В полиции Крыма отмечают: летом велосипеды все чаще становятся добычей воров

не оставляйте велосипеды в подъездах, возле домов, объектов торговли, других общественных местах без специального запирающего устройства даже на непродолжительное время;

не доверяйте присмотр за велосипедом незнакомым людям;

желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения;

пристегивая велосипед к ограждению, перилам или иным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;

велосипед следует пристегивать за колесо и раму, а, если позволяет длина троса, за оба колеса и раму;

сделайте свой велосипед легкоузнаваемым, оклейте его светоотражающей пленкой, цветными элементами. Узнайте больше: Начальник МО МВД России «Сакский» вручил благодарность членам поискового отряда «ЛизаАлерт» В случае пропажи велосипеда следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 02 или с мобильного 102. источник: пресс-служба МВД России в Севастополе

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