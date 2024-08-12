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В у воруют велосипеды. Лето же…
фото: pikist.com

В Крыму воруют велосипеды. Лето же…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:27 12.08.2024

В полиции Крыма отмечают: летом велосипеды все чаще становятся добычей воров

  • не оставляйте велосипеды в подъездах, возле домов, объектов торговли, других общественных местах без специального запирающего устройства даже на непродолжительное время;
  • не доверяйте присмотр за велосипедом незнакомым людям;
  • желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения;
  • пристегивая велосипед к ограждению, перилам или иным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;
  • велосипед следует пристегивать за колесо и раму, а, если позволяет длина троса, за оба колеса и раму;
  • сделайте свой велосипед легкоузнаваемым, оклейте его светоотражающей пленкой, цветными элементами.
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В случае пропажи велосипеда следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 02 или с мобильного 102.

источник: пресс-служба МВД России в Севастополе 

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