В Крыму воруют велосипеды. Лето же…

В полиции Крыма отмечают: летом велосипеды все чаще становятся добычей воров
- не оставляйте велосипеды в подъездах, возле домов, объектов торговли, других общественных местах без специального запирающего устройства даже на непродолжительное время;
- не доверяйте присмотр за велосипедом незнакомым людям;
- желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения;
- пристегивая велосипед к ограждению, перилам или иным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;
- велосипед следует пристегивать за колесо и раму, а, если позволяет длина троса, за оба колеса и раму;
- сделайте свой велосипед легкоузнаваемым, оклейте его светоотражающей пленкой, цветными элементами.
В случае пропажи велосипеда следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 02 или с мобильного 102.
источник: пресс-служба МВД России в Севастополе
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