В Крыму восстанавливают берегоукрепительные сооружения, пострадавшие от стихии в ноябре 2023 года

В этом году планируется капитальный ремонт 26 объектов.

В Крыму выполняются работы по восстановлению берегоукрепительных сооружений, которые пострадали в результате стихии в ноябре 2023 года. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

В текущем году планируется привести в надлежащий порядок 26 объектов. Как уточнил Аксёнов, по поручению Президента России Владимира Путина Правительство РФ согласовало выделение средств на эти цели из федерального бюджета в размере 5,1 млрд. рублей. Еще 3,2 млрд. рублей будет дополнительно предоставлено из республиканского бюджета на восстановление инфраструктурных и жилых объектов.

По словам министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никиты Тарасова, капитально отремонтированы, в частности, будут 22 объекта, расположенные на территории городского округа Ялта, два – на территории городского округа Алушта и еще два – в Николаевском сельском поселении Симферопольского района. В настоящее время ведутся все необходимые подготовительные мероприятия, проводится проверка достоверности заявленной сметной стоимости по объектам.

Глава Крыма подчеркнул необходимость согласовать время проведения ремонтно-восстановительных работ с администрациями муниципальных округов, особенно в ночные часы.

Подрядные организации уже определены, все без исключения заступают на объекты 15 апреля. Большинство задач мы к началу курортного сезона постараемся разрешить, – отметил Глава Республики.

Аксёнов дал поручение актуализировать информацию по всем работам на официальных сайтах министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК и муниципалитетов.

Никита Тарасов также проинформировал, что за счет средств республиканского бюджета было начато восстановление набережной города Судака. Его общая стоимость составит порядка 60 миллионов рублей.

Кроме того, на восстановительные работы в Героевском городского округа Керчь выделяется 7 млн. рублей. Сергей Аксёнов поручил учесть все нюансы при проведении работ, чтобы в будущем у местных жителей не возникало проблем из-за подтопления дорог.

Еще 280 млн. рублей из республиканского бюджета запланировано выделить на укрепление дороги в селе Морском городского округа Судак. К этим работам также приступят в апреле текущего года. Глава Крыма добавил, что отремонтируют весь поврежденный участок, включая набережную.

В целом Сергей Аксёнов сообщил, что программа по капитальному ремонту и реконструкции набережных Крыма рассчитана на три года и будет реализовываться при поддержке Президента России.

Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ мы провели ревизию всех сооружений. На местах будут работать как федеральные, так и региональные подрядные организации, – сказал Глава РК.

Всего было определено 69 объектов, подлежащих ремонту или реконструкции в рамках обозначенной программы.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.