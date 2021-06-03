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В Крыму восстановили автобусный маршрут «Раздольное – Евпатория» (через село Ниву)
Фото: минтранс РК

В Крыму восстановили автобусный маршрут «Раздольное – Евпатория» (через село Ниву)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:07 03.06.2021

В Крыму возобновлено движение автобуса «Раздольное – Евпатория», чрез село Ниву. Рейс начал работу с 1 июня в рамках исполнения поручения Главы РК.

Путь следования автобуса в прямом и обратном направлении проходит через села: Кукушкино, Славянское, Аврора, Стерегущее, Котовское, Славное, Рылеевка, Нива, Ульяновка, Березовка, Елизоветово, Добрушено.

По информации министерства транспорта РК.

В Крыму восстановили автобусный маршрут «Раздольное – Евпатория» (через село Ниву)

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