В Крыму восстановлен троллейбусный маршрут «Симферополь – Алушта»

С 1 февраля 2021 возобновляется движение троллейбусов по маршруту №51 «Симферополь – Алушта» в межмуниципальном пригородном режиме сообщения. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымтроллейбус».

Посадка и продажа билетов на троллейбус №51 осуществляется в троллейбусных кассах предприятия на железнодорожном вокзале в Симферополе и троллейбусных кассах Алушты. На промежуточных остановках оплатить проезд можно у водителя или кондуктора. Весь подвижной состав предприятия оборудован системой безналичной оплаты проезда (АСОП). Маршрут №52-А с 1 февраля текущего года упразднен, — сообщили в «Крымтроллейбусе».

С расписанием движения и тарифами на проезд можно ознакомится на официальном сайте предприятия.