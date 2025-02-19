В Крыму «воюют» с гололёдом и снегопадом на дорогах

На данный момент состояние дорожного покрытия на Ангарском перевале сухое, осадков нет, температура -8 градусов. Опасные участки обработаны. На Шапке партизан есть снег, температура -10, проводится постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия. Проведена обработка противогололедными материалами, — рассказали в пресс-службе.

Проезд через Грушевский перевал также обеспечен, ведутся постоянные работы на участке Грушевка-Судак.

На Грушевском перевале сейчас -4, идет небольшой снег, проведена очистка и противогололедная обработка. Очищена трасса Белогорск-Феодосия, постоянно проводятся работы на участке Грушевка-Судак, — проинформировали на предприятии.

В Симферополе также проведена противогололедная обработка на западном и восточном обходах, в районе ГРЭС. В работах задействовано 7 единиц техники. На ЮБК осадков нет, дороги обработаны. Движение на автодороге Соколиное – Ай-Петри закрыто для всех транспортных средств.

В пресс-службе МЧС Крыма добавили, что чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Спасатели вместе с дорожными службами и ГАИ проводят комплекс мероприятий по недопущению нештатных ситуаций, связанных с непогодой.

Вся спасательная техника готова к реагированию на любые ЧП и действиям по предназначению. В МЧС следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени, — добавили в ведомстве.

Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предупредила о том, что в Крыму эта неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов и сильными ветрами.

источник: РИА Новости Крым