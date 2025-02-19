Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму «воюют» с гололёдом и снегопадом на дорогах
Новости Республики
В Крыму "воюют" с гололёдом и снегопадом на дорогах
фото: © РИА Новости Крым. Александр Дружинович

В Крыму «воюют» с гололёдом и снегопадом на дорогах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 19.02.2025

На борьбу с гололедом и снегопадом на дороги Крыма выведены 53 единицы техники, всего дежурят более 100 спецмашин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе «Крымавтодора».

На данный момент состояние дорожного покрытия на Ангарском перевале сухое, осадков нет, температура -8 градусов. Опасные участки обработаны. На Шапке партизан есть снег, температура -10, проводится постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия. Проведена обработка противогололедными материалами, — рассказали в пресс-службе.

Проезд через Грушевский перевал также обеспечен, ведутся постоянные работы на участке Грушевка-Судак.

На Грушевском перевале сейчас -4, идет небольшой снег, проведена очистка и противогололедная обработка. Очищена трасса Белогорск-Феодосия, постоянно проводятся работы на участке Грушевка-Судак, — проинформировали на предприятии.

В Симферополе также проведена противогололедная обработка на западном и восточном обходах, в районе ГРЭС. В работах задействовано 7 единиц техники. На ЮБК осадков нет, дороги обработаны. Движение на автодороге Соколиное – Ай-Петри закрыто для всех транспортных средств.

Узнайте больше:  Программу материнского капитала продлили ещё на 5 лет

В пресс-службе МЧС Крыма добавили, что чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Спасатели вместе с дорожными службами и ГАИ проводят комплекс мероприятий по недопущению нештатных ситуаций, связанных с непогодой.

Вся спасательная техника готова к реагированию на любые ЧП и действиям по предназначению. В МЧС следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени, — добавили в ведомстве.

Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предупредила о том, что в Крыму эта неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов и сильными ветрами.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x