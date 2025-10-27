В Крыму возбудили уголовное дело по факту гибели семьи в ДТП

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека (ч.5 ст.264 УК РФ).

Установлено, что 24 октября в вечернее время 58-летний водитель большегруза «DONGFENG KC», двигаясь по трассе со стороны Керчи в направлении Симферополя, совершил столкновение при движении задним ходом с автомобилем марки «LADA». В результате столкновения пассажиры легкового автомобиля: 34-летняя женщина, 38-летний мужчина и их 8-летний сын погибли на месте, водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, назначены все необходимые экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства трагедии, — сообщили в пресс-службе ведомства.