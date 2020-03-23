В Крыму возбудили уголовное дело против небезызвестного Рефата Чубарова

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении председателя экстремистской организации «Меджлис крымскотатиарского народа» (запрещена на территории России) Рефата Чубарова, подозреваемого в организации массовых беспорядков 62-летнему украинскому политику и общественнику вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч.1 ст. 212 УК РФ).

Главным следственным управлением во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым и УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю продолжается системная работа по установлению обстоятельств преступлений, совершенных организаторами и сторонниками общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа», признанного Верховным судом Республики Крым экстремистской организацией и деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена.

В настоящее время получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками «Меджлиса» (запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской – ред.).

Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы, заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии «Русское единство».

В результате организованных лидером «Меджлиса» массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного Совета, не менее 80 крымчанам были причинены травмы различной степени тяжести, двое из которых – мужчина и женщина – скончались, — сообщили в крымском Следкоме.