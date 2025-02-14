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В Крыму возбуждено 40 дел о бездействии чиновников в выдаче жилья детям-сиротам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:50 14.02.2025

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю возбудили 40 уголовных дел о бездействии чиновников при обеспечении жильем детей-сирот за время действия программы на полуострове. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель регионального главка СК Владимир Терентьев.

Например, по жилью для детей-сирот и расселению граждан из аварийного жилья ситуация такова: в Украине не действовали практически никакие социальные программы. Действующий в России закон о гарантиях по социальной поддержке детей-сирот введен в действие в 1996 году, начал исполняться в Крыму через 20 лет, а фактически жилье стало выдаваться только с 2020 года. За последние три года мы возбудили 40 уголовных дел о бездействии чиновников при обеспечении жильем детей-сирот и нарушениях при предоставлении жилых помещений, — сказал он, уточнив, что 10 из них уже направлено в суд.

Терентьев отметил, что управление СК выстроило работу по основным социально-значимым направлениям, однако, чтобы победить украинское наследие», нужно время. По аварийному жилью возбуждено 11 уголовных дел.

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источник: ТАСС
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