В Крыму возбуждено 40 дел о бездействии чиновников в выдаче жилья детям-сиротам

Например, по жилью для детей-сирот и расселению граждан из аварийного жилья ситуация такова: в Украине не действовали практически никакие социальные программы. Действующий в России закон о гарантиях по социальной поддержке детей-сирот введен в действие в 1996 году, начал исполняться в Крыму через 20 лет, а фактически жилье стало выдаваться только с 2020 года. За последние три года мы возбудили 40 уголовных дел о бездействии чиновников при обеспечении жильем детей-сирот и нарушениях при предоставлении жилых помещений, — сказал он, уточнив, что 10 из них уже направлено в суд.