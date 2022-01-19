В Крыму возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству

В Крыму Следком возбудил уголовное дело по факту приготовления к убийству (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, с ноября 2021 года по январь 2022 года у жителя города Алушты возник умысел, направленный на убийство предпринимателя. Исполнителей преступления искал недолго, пообещав заплатить за убийство 1 миллион рублей.

В ходе неоднократных встреч он указал способ, механизм его совершения и сокрытие следов преступления. После чего передал в качестве аванса за исполнение преступления денежные средства в размере 400 тысяч рублей и пообещал оставшуюся часть вознаграждения в размере 600 тысяч рублей передать им после совершения преступления, на что они согласились, — рассказали следователи.

Однако преступление не было доведено до конца. Сработали оперативники УФСБ и ОБОП МВД. Члены преступной группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

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