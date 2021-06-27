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В Крыму возможен подъем уровня воды в реках и сход селей
Фото: ГУ МЧС России по РК

В Крыму возможен подъем уровня воды в реках и сход селей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 20:32 27.06.2021

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 28 июня на отдельных реках полуострова ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра. В селевых бассейнах есть угроза схода селей.

В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает:

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, сходом селевых потоков, порывами линий электропередач и связи, повалом деревьев; обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий; нарушением работы дорожных и коммунальных служб, нарушением систем жизнеобеспечения населения.

Отмечается, что существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел рек поднять имущество в домах на высоту не менее 30 см и  перейти в пункты временного размещения граждан, адреса которых можно уточнить в администрациях муниципальных образованиях, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

— исключить нахождение вблизи любой рек, соблюдайте осторожность, не подходите непосредственно к потоку воды.

— особое внимание уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— ограничить выход в горно-лесную местность;

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону:

«101» и «112» — единый номер вызова экстренных оперативных служб.

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В Крыму возможен подъем уровня воды в реках и сход селей

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