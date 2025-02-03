В Крыму возможно реализуют инвестпроект стоимостью порядка 50 млрд рублей

В завершение Сергей Аксёнов поблагодарил Анатолия Аксакова и Комитет за содействие в привлечении федерального финансирования на региональные проекты, а также поддержку республики по всем направлениям.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым