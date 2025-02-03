В Крыму возможно реализуют инвестпроект стоимостью порядка 50 млрд рублей

На встрече обсуждалась текущая социально-экономическая ситуация в республике, а также возможность реализации на территории Крыма крупного инвестиционного проекта предварительной стоимостью порядка 50 млрд рублей.
В завершение Сергей Аксёнов поблагодарил Анатолия Аксакова и Комитет за содействие в привлечении федерального финансирования на региональные проекты, а также поддержку республики по всем направлениям.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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