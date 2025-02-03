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В Крыму возможно реализуют инвестпроект стоимостью порядка 50 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму возможно реализуют инвестпроект стоимостью порядка 50 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 14:46 03.02.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с председателем Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

На встрече обсуждалась текущая социально-экономическая ситуация в республике, а также возможность реализации на территории Крыма крупного инвестиционного проекта предварительной стоимостью порядка 50 млрд рублей.

В завершение Сергей Аксёнов поблагодарил Анатолия Аксакова и Комитет за содействие в привлечении федерального финансирования на региональные проекты, а также поддержку республики по всем направлениям.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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