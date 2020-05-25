В Крыму возобновят работу федеральные спортивные базы

Свою работу ряд федеральных спортивных баз, в том числе и в Крыму, возобновят свою работу с 1 июня.

С понедельника, 25 мая, работу со сборными командами начнут базы в Новогорске и «Озеро Круглое», которые находятся в Московской области. А с 1 июня готовы начать работать федеральные базы, расположенные в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Этот вопрос проработан со спортивными федерациями и Федеральным медико-биологическим агентством. Мы планируем начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних. Я надеюсь, что при поддержке губернаторов и взаимодействии с Роспотребнадзором – с учетом их требований – мы эту работу успешно проведем, — цитирует пресс-служба Минспорта России главу ведомства Олега Матыцина.

В ведомстве отмечают: перед началом работы на базах будут проводиться тестирования на коронавирусную инфекцию, а персонал баз будет находиться в условиях карантина и работать вахтовым методом.